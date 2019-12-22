رئيس "أسواق المزرعة" يسدد 20 مليون ريال قيمة بيع حصة بشركة تابعة

أعلنت الشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة) أنها تسلمت، اليوم الأحد، 20 مليون ريال من رئيس مجلس إدارتها حازم فائز الأسود، والتي تمثل باقي قيمة بيع أحد شركاتها التابعة في لبنان، والتي قام رئيس مجلس الإدارة بشرائها في سبتمبر الماضي.

وكانت أسواق المزرعة تمتلك 99.95% في (الشركة السعودية للتسويق والتجارة - لبنان)، وقام رئيس مجلس الإدارة بشراء تلك النسبة بالقيمة الدفترية البالغة 115 مليون و889 ألف و504 ريالات، وقام فائز الأسود بسداد 95 مليونا و889 ألفا و504 ريالات في نهاية سبتمبر الماضي.

وأوضحت الشركة أنها ستستخدم باقي المبلغ المسدد لتمويل أنشطة الشركة وسداد جزء من القروض المستحقة على الشركة.

كانت شركة أسواق المزرعة قد أعلنت في أكتوبر الماضي بتجديد اتفاقية تسهيلات مصرفية مع البنك الأهلي التجاري بقيمة 105.5 مليون ريال. وتمتدة فترة التمويل من 3 سبتمبر الماضي حتى 31 مارس 2020. وقالت إن الهدف من الاتفاقية تمويل متطلبات رأس المال العامل وافتتاح فروع جديدة.

وارتفع صافي أرباح الشركة خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 28.33% على أساس سنوي لتصل إلى 4.53 مليون ريال، مقابل 3.54 مليون ريال بالفترة ذاتها من العام الماضي.