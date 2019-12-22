كامكو للعربية: الزخم مستمر على مصارف الكويت بعد ترقيةMSCI 

توقع نائب رئيس بإدارة بحوث الاستثمار في كامكو للاستثمار، استمرار الزخم على سوق الكويت الأول وبالأخص على القطاع المصرفي مع انضمام السوق إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة.

وأضاف "ترقية السوق الكويتي حدث كبير والتدفقات كانت على السوق الأول وبالأخص القطاع المصرفي، والذي استحوذ على 80% من السيولة.

وأشار إلى أن التوقعات إيجابية على المصارف وبالأخص الـ4 بنوك، إذ من المتوقع أن يستحوذ البنك الوطني على حصة الأسد يليه بيتك.

وتوقع حدوث تدفقات نقدية بقيمة 3.1 مليار دولار غير نشطة، وقيمة أكبر للتدفقات النشطة، على أن يستمر الزخم على الشركات التشغيلية.

كان خالد الروضان، وزير التجارة الكويتي توقع أن يؤدي ترقية بورصة الكويت في مؤشر "إم إس سي آي" لجذب تدفقات بقيمة مليار دينار (نحو 3.3 مليار دولار) على البورصة، في وقت قالت فيه شركة كامكو للاستثمار إن نحو 3.1 مليار دولار - تدفقات غير نشطة - قد تجذبها الكويت بسبب ترقيتها في مؤشر الأسواق الناشئة.

وكانت مؤسسة "إم إس سي آي" لمؤشرات الأسواق أعلنت إنها ستعيد تصنيف مؤشرات "إم إس سي آي" الكويت إلى مرتبة الأسواق الناشئة بعد أن لبت سوق الأسهم الكويتية جميع المتطلبات الضرورية، في خطوة من المتوقع أن تجتذب تدفقات نقدية بمليارات الدولارات.

وذكرت المؤسسة أنها ستدرج مؤشر "إم إس سي آي" الكويت على مؤشر الأسواق الناشئة على مرحلة واحدة خلال المراجعة نصف السنوية للمؤشر في مايو 2020.

وقال سيباستيان ليبليش، الرئيس العالمي لحلول المؤشرات ورئيس لجنة مؤشرات أسهم في "إم إس سي آي": "إضافة الكويت تعزز بشكل أكبر التنوع في مؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة بوزن يقدر بنسبة 0.69%".