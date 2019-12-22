"المجموعة السعودية" توصي بتوزيع 7.5% أرباح نقدية

أعلنت المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، "المجموعة السعودية"، اليوم الأحد، أن مجلس إدارتها قرر توزيع أرباح نقدية قدرها 337.5 مليون ريال على مساهميها.

وقالت الشركة إن عدد الأسهم المستحقة لتلك الأرباح يبلغ 450 مليون سهم، بواقع 0.75 ريال للسهم، وتمثل تلك الأرباح نحو 7.5% من القيمة الإسمية للسهم.

وأوضحت أن تلك الأرباح تُستحق للمساهمين المالكين المالكين للأسهم حتى نهاية جلسة الثلاثاء، الموافق 31 ديسمبر الجاري، لكنها لم تحدد موعد توزيع تلك الأرباح.

وبلغت أرباح الشركة خلال النصف الأول من عام 2019، نحو 383 مليون ريال، مقارنة بـأرباح قدرها 520 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2018، بنسبة انخفاض قدرها 26.3%.