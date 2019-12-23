الدولار يتماسك والإسترليني يتعافى ببطء

استقر الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوعين، اليوم الاثنين، بعد صدور بيانات اقتصادية أميركية جيدة يوم الجمعة، بينما تعافى الجنيه الإسترليني عقب انخفاض كبير الأسبوع الماضي.

ويشكك المحللون في حدوث أي تحركات كبيرة للعملات الرئيسية هذا الأسبوع في ظل شح الأحداث الاقتصادية قبل العطلات. واستفاد الدولار من موجات العزوف عن المخاطرة باعتباره عملة ملاذ آمن، وأيضا حين ارتفعت الأسواق لأن أداء الاقتصاد الأميركي يتفوق على أجزاء أخرى من العالم.

ولم يطرأ تغير على سعر الدولار مقابل اليورو عند 1.1085 دولار. ومقابل سلة من العملات فقد مؤشر العملة الأميركية 0.1% ولامس 97.611 لكنه ظل قريباً من ذروة، الجمعة، وهو أعلى مستوى منذ 6 ديسمبر.

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر اليورو الذي سجل أقل من 1.11 دولار. وارتفع الدولار الأسترالي، المرتبط ارتباطاً وثيقاً بالمعنويات تجاه الصين، 0.1% إلى 0.6913 دولار. وزاد الدولار النيوزيلاندي 0.2% إلى 0.6618 دولار.

وسجل الإسترليني بعض المكاسب وارتفع 0.3% إلى 1.3024 دولار ومقابل العملة الموحدة زاد 0.2% إلى 85.11 بنس لليورو.

وفي الأسبوع الماضي، شهد الإسترليني أسوأ أسبوع في ثلاثة أعوام بعدما استبعد رئيس الوزراء بوريس جونسون تمديد الفترة الانتقالية كي تتفاوض بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاق تجارة.