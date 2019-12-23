مكاسب وزخم متواصل في بورصة الكويت بعد الترقية لـMSCI

واصلت بورصة الكويت مكاسبها اليوم الاثنين مع استمرار زخم التداولات بدعم من الترقية إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة في مايو المقبل.

ومن المقرر أن يكون انضمام سوق الكويت لمؤشر MSCI للأسواق الناشئة بوزن 0.69%.

وارتفع المؤشر بنسبة طفيفة 0.03%، إلى 6975 نقطة، ومنذ مطلع العام الجاري بلغت مكاسب مؤشر السوق الأول 32%.

وقال عيد الشهري المدير العام في الأجيال القادمة للاستشارات "إن أداء السوق الكويتية خلال السنة الحالية جيد بكل المقاييس. ولاشك أن السوق مرت بالعديد من المراحل وكانت تعاني من قبل هذه الترقيات من ضعف السيولة".

وأضاف "وكان يرى المستثمرون العالميون أن السوق الكويتية صغيرة وبذلك لا يستثمرون به ومع الوقت وخلال هذه السنة وصلنا لمرحلة ممتازة. قوة ونمو الأرباح ساعد البورصة الكويتية وهو المعيار الأساسي للاستثمار بالنهاية".

وأضاف "من المتأمل أن يستمر مستوى النمو في 2020 وعلى المؤسسات الكويتية أن تكمل على نفس مستوى نمو الأرباح الفعلي ومن المتوقع أن يستمر أيضاً. مهمة البنوك هي تمويل المشاريع الكبيرة ومن المهم جداً استمرار الحكومة الكويتية والوزارات في تنفيذ المشاريع لضمان تدفق الأرباح للبنوك".

وأشار إلى أن دمج بيت التمويل مع الأهلي المتحد سيخفض المصاريف، ويخلق كيانا أكبر وهو ما يعد عاملا إيجابيا للشركات والبورصة الكويتية".