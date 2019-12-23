سوق السعودية تصعد لسابع جلسة وسهم أرامكو يرتفع لـ35.6 ريال

واصلت سوق الأسهم السعودية مكاسبها لليوم السابع على التوالي، الاثنين، وسط دعم من غالبية القطاعات خاصة قطاعي الطاقة والإعلام والنشر.

كما استفاد مؤشر تاسي من مكاسب سهم شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو" الذي ارتفع بنسبة 0.85% وأغلق عند 35.6 ريال، حيث جرى تداول نحو 29 مليون سهم عبر 21.9 ألف صفقة بقيمة إجمالية بلغت 1.029 مليار ريال.

وحقق سهم أرامكو أعلى قيمة له خلال جلسة تداول اليوم عند 35.65 ريال، فيما وصلت أدنى قيمة له عند 35.25 ريال.

وارتفع مؤشر بورصة السعودية 1.39%، إلى مستوى 8416 نقطة، بتداولات بلغت عند نهاية الجلسة 5.3 مليار ريال.

وزاد سهم سابك إلى 93.2 ريال، وسهم مصرف الراجحي إلى 66.5 ريال.

ومن بين الأسهم الأخرى زاد سهم التموين 5.1%، إلى 100.6 ريال بعد توقيع عقد بقيمة 12 مليار ريال مع الخطوط السعودية.

وفي الأسبوع الماضي أدرجت أسهم أرامكو على مؤشرات إم.اس.سي.آي وتداول وفوتسي.

كيف يتحرك سهم أرامكو؟

وقال حسين الرقيب مدير مركز زاد للاستشارات إن زخم التداول عاد على سهم أرامكو بعد مرحلة من التدوير بينه وبين الأسهم القيادية الأخرى وبخاصة أسهم البنوك".

وأشار الرقيب في مقابلة مع "العربية" إلى "عودة السيولة على سهم أرامكو، مع جاذبيته في المستويات الحالية عند 35.6 ريال للسهم".

وتوقع أن يكون السهم خلال الأيام المقبلة هو "المستحوذ الرئيس على السيولة، بما يدفعه نحو القيمة العادلة عند حوالي 37 ريالاً للسهم في حال خفت الضغوط عليه".

وأضاف أن "الاستثمارات الأجنبية كان لها فرصة أن تدخل على سهم أرامكو بعد تراجع السعر تحت 35 ريالا في الجلسة الماضية"، متوقعاً أن تواصل الصناديق الأجنبية "اقتناص الفرص على هذا السهم مع دخوله مؤشرات الأسواق الناشئة".

وحول التفاعل مع أسعار النفط، قال الرقيب إن "سهم أرامكو منذ إدراجه لم يكن يتفاعل السهم مع أسعار النفط".

ووصف المرحلة الحالية التي يمر بها السهم، بأنها "مرحلة مرتبطة بسلوك المستثمرين، وبعض منهم سلوكُه مضاربيٌّ، وربما نبدأ من الأسبوع المقبل نرى معامل ارتباط أقوى مع أسعار النفط، وفي السنة المقبلة سيكون الارتباط قوياً بين مؤشر السوق السعودية وأسعار الخام".