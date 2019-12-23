أصول الشركات السعودية المدرجة ترتفع 3.3% لـ4.1 تريليون ريال

قفزت أصول الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودية بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، بنسبة 3.3%، لتبلغ نحو 4.11 تريليون ريال، مقابل نحو 3.97 تريليون ريال بنهاية الفترة ذاتها من عام 2018، بزيادة قيمتها 132 مليار ريال خلال عام.

وكشفت بيانات هيئة السوق المالية السعودية أن عدد الشركات السعودية المدرجة والصناديق العقارية المتداولة في السوق الرئيسة بلغ 192 شركة وصندوقاً عقارياً متداولاً بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 185 شركة وصندوقاً عقارياً متداولاً بنهاية الفترة نفسها من عام 2018، بحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية.

وعلى أساس ربعي، ارتفعت أصول الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودية بنهاية الربع الثاني من عام 2019، بنسبة 1.2%، بما قيمته 50 مليار ريال، حيث كانت 4.06 تريليون ريال بنهاية الربع الأول من العام ذاته.

وتتوزع الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودية على 20 قطاعاً، ولا تشمل الأصول المشار إليها في التقرير أصول الصناديق العقارية المتداولة أو شركات السوق الموازية "نمو".

وتصدر القطاع المصرفي قطاعات السوق من حيث قيمة الأصول بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، لتبلغ أصوله 2.33 تريليون ريال، تشكل 56.8% من إجمالي أصول شركات السوق.

ثانيا، جاء قطاع المواد الأساسية بأصول تبلغ 641.6 مليار ريال، تمثل 15.6% من إجمالي أصول شركات السوق، ثم قطاع المرافق العامة بأصول تبلغ 473.8 مليار ريال، تمثل 11.5% من الإجمالي.

رابعا، جاء قطاع الاتصالات بأصول تبلغ 176.5 مليار ريال، تمثل 4.3% من إجمالي أصول شركات السوق، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بأصول تبلغ 115.5 مليار ريال، تشكل 2.8% من الإجمالي.

في المرتبة السادسة يأتي قطاع الطاقة بأصول قيمتها 100.9 مليار ريال، تمثل 2.5% من إجمالي أصول الشركات المدرجة في سوق الأسهم، ثم قطاع إنتاج الأغذية بأصول تبلغ 70.4 مليار ريال، تشكل 1.7% من الإجمالي.

ثامنا، جاء قطاع الاستثمار والتمويل بأصول تبلغ قيمتها نحو 51.9 مليار ريال، تشكل 1.3% من إجمالي أصول الشركات المدرجة في سوق الأسهم.

تاسعا، جاء قطاع تجزئة السلع الكمالية بأصول تبلغ 22.7 مليار ريال، تمثل 0.6% من الإجمالي.

فيما القطاعات المتبقية تبلغ مساهمتها 0.5% أو أقل من إجمالي أصول الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية بنهاية الربع الثاني من العام الجاري.

وحسب بيانات هيئة السوق المالية السعودية و"تداول"، تراجعت الأرباح الصافية للشركات المدرجة في سوق الأسهم الرئيسة في الربع الثاني من العام الجاري، بنسبة 36% "11.1 مليار ريال"، لتبلغ 20.07 مليار ريال، مقابل 31.15 مليار ريال في الفترة ذاتها من عام 2018.

كما تراجعت بنسبة 14% "3.4 مليار ريال" مقارنة بالربع الأول من عام 2019، البالغة أرباحه 23.45 مليار ريال.