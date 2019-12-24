الدولار الأسترالي عند ذروة 4 أشهر والإسترليني هش

استقر الدولار الأسترالي قرب ذروة أربعة أشهر ونصف الشهر اليوم الثلاثاء بفضل تفاؤل بشأن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين بينما نزل الجنيه الإسترليني مع تجدد المخاوف بشأن انسحاب بريطاني فوضوي من الاتحاد الأوروبي.



وسجل الدولار الأسترالي 0.69175 دولار أميركي مستقرا في آسيا وليظل قريبا من ذروة سجلها في 13 ديسمبر كانون الأول عند 0.6939 دولار وهو أعلى مستوى منذ أواخر يوليو تموز.



كما لقيت العملات الأخرى التي تتأثر بالمخاطر دعما جيداً.



وسجل الدولار النيوزيلندي 0.6625 دولار أميركي، عند ما يقل قليلاً عن ذروة خمسة أشهر التي سجلها أمس والبالغة 0.6639 دولار. ونزل الإسترليني لأقل مستوى في ثلاثة أسابيع فيما تتوقع السوق المزيد من الضبابية بعد أن تنحسب المملكة المتحدة رسميا من الاتحاد الأوروبي في يناير كانون الثاني.



ولم يطرأ تغير يذكر على العملات الرئيسية في ظل تعاملات ضعيفة في موسم العطلات.



واستقر اليورو تقريبا عند 1.1087 دولار ولم تشهد العملة اليابانية تغيرا عند 109.40 ين مقابل الدولار.



وسجل مؤشر الدولار 97.689 انخفاضا من مستواه المرتفع أمس عند 97.820.