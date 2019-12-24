ثامن جلسة مكاسب لسوق السعودية.. وأدنى تداولات لسهم أرامكو

واصل مؤشر سوق الأسهم السعودية صعوده للجلسة الثامنة على التوالي، وأغلق اليوم الثلاثاء عند 8419.86 نقطة، كأعلى مستوى وصله المؤشر في نحو 5 أشهر، مرتفعا بنسبة 0.04%.

وحقق المؤشر خلال 8 جلسات من المكاسب ارتفاعا بنسبة 5.2%.

وشهدت أسهم 110 شركة ارتفاعا خلال جلسة الثلاثاء، فيما تراجعت أسهم 69 شركة. وبلغت كمية التداولات 222.34 مليون سهم بقيمة 4.965 مليار ريال.

وشهدت أغلب مؤشرات القطاعات ارتفاعا، خلال جلسة الثلاثاء، بقيادة مؤشر الإعلام والترفيه، مرتفعا بنسبة 6.39%، تلاه مؤشر قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.19%، ومؤشر إنتاج الأغذية بنسبة 0.94%.

وتصدر سهم صناعة الورق الأسهم الرابحة اليوم، بعد صعوده بنسبة 9.95%، فيما حقق سهم متلايف أكبر تراجع بنسبة 3.49%.

وعلى صعيد آخر، تراجع سهم شركة أرامكو، الأكثر نشاطا في السوق، بنسبة 0.56% ليغلق بنهاية جلسة تداولات الثلاثاء عند 35.4 ريال.

وافتتح السهم تداولات اليوم عند 35.65 ريال، وحقق أعلى سعر عند 35.7 ريال، فيما كان أدنى سعر عند 35.3 ريال.

وبلغت كمية التداول على سهم أرامكو نحو 18.334 مليون سهم، عبر 16.737 ألف صفقة، بقيمة إجمالية بلغت 650.21 مليون ريال، وهي المرة الأولى التي تتراجع فيها قيم التداولات على السهم دون المليار ريال منذ إدراجه في السوق السعودي 12 ديسمبر الجاري.