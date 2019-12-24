كيف ستتحرك سوق الأسهم السعوية بالعام 2020؟

توقع رئيس المركز الخليجي للاستشارات المالية، محمد العمران، أن يكون أداء سوق الأسهم السعودية، في العام المقبل متفائلاً تبعا لتقديرات تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 2% في اقتصاد المملكة.

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وأضاف أن العام المقبل سيشهد زيادة التعميق في السوق السعودية الرئيسية، وفي سوق نمو، مع ضخ مزيد من الأموال من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مؤكداً أن 2020 ستحمل معها سيولة كبيرة لاقتناص الفرص في الأسهم المحلية.

وأشار العمران في مقابلة مع "العربية" إلى واقع التقارير الصادرة عن الجهات الاستثمارية الكبرى، أو التقارير التابعة للمنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي، والتي تطغى عليها الصورة المتفائلة مع نهاية العام الحالي ودخول سنة ميلادية جديدة.

وقال العمران إن هذه التقارير المتفائلة تتضمن بعض الحذر، لكنها ترسم صورة إيجابية للاقتصادات الكبرى، التي ستواصل نموها، بجانب ضمان عدم استمرار رفع أسعار الفائدة وهذا يدعم تقييم الأسهم في مختلف أسواق العالم.

كما أشار إلى انفراجة في الحرب التجارية، والتي ستشكل عاملاً مهماً، لدعم الأسواق، إلى جانب تأثيرات الانتخابات الأميركية، وعقد قمة العشرين في السعودية نهاية العام المقبل والتي ستشكل جملة من الأحداث المهمة.

وعلى جانب الحذر أشار العمران إلى التحذير من التوترات العسكرية، والأزمات المالية المفاجئة المرتبطة بأزمات الديون السيادية أو التجارية.