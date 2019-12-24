متلايف وولاء للتأمين تتلقيان خطاب موافقة "ساما" على الاندماج

أعلنت شركة متلايف إيه آي جي العربي وشركة ولاء للتأمين التعاوني تلقيهما خطاب عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" على صفقة الاندماج بينهما.

وذكرت متلايف وولاء أنهما ستستمران بالعمل للحصول على الموافقات النظامية الأخرى اللازمة.

تجدر الإشارة إلى أن إتمام صفقة الاندماج مشروط بالحصول على كافة الموافقات النظامية الأخرى اللازمة وموافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة متلايف إيه آي جي العربي الخاصة بصفقة الاندماج والحصول أيضاً على موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة ولاء للتأمين التعاوني الخاصة بصفقة الاندماج.