"أرامكو" تكشف تلقيها إعلاناً جديداً من مدير الاستقرار السعري

أعلنت شركة أرامكو السعودية استلام إشعار إلحاقي من شركة غولدمان ساكس العربية السعودية، مدير الاستقرار السعري، فيما يخص الطرح العام الأولي من أسهم المصدر ("الطرح")، الذي يتضمن الإعلان الثاني خلال مدة الاستقرار السعري.

وأضافت أرامكو في بيان لها أن الإعلان تضمن عدم تنفيذ أي عمليات استقرار سعري حتى الآن.

كانت غولدمان ساكس العربية السعودية، قد أعلنت في 17 ديسمبر الجاري بصفتها مدير الاستقرار السعري، في ما يخص الطرح العام الأولي من أسهم "أرامكو"، عن احتمالية قيامها بعملية الاستقرار السعري للأوراق المالية بـ3 مليارات سهم عادي باستثناء خيارات الشراء.

وفي حين أوضحت أنه حتى تاريخ الإعلان لم يتم تنفيذ أي عمليات استقرار سعري، أشارت إلى أن احتمالية القيام بعملية الاستقرار السعري ستتم وفقاً للتعليمات الخاصة بتنظيم آلية الاستقرار السعري للطروحات الأولية.

ومن المتوقع أن تنتهي مدة الاستقرار السعري في تاريخ أقصاه 9 يناير 2020 (بنهاية يوم العمل).

ويشار إلى أن الفترة الواقعة ما بين 11 ديسمبر 2019 إلى 9 يناير 2020 بـ"مدة الاستقرار السعري".