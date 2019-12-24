"الراجحي ريت" يستحوذ على عقار بقيمة 244.5 مليون ريال

أعلنت شركة الراجحي المالية إتمام صندوق الراجحي ريت عملية استحواذ على مدرسة رواد الخليج العالمية في الدمام، اليوم الثلاثاء، كجزء من عملية زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق التي تمت الموافقة عليها.

وأوضحت الشركة أن عملية الاستحواذ، جرى إتمامها اليوم، بقيمة شرائية تبلغ 244.5 مليون ريال، وتم دفع جزء من قيمته من خلال إصدار 13.61 مليون وحدة جديدة من صندوق الراجحي ريت، وتسدد المبلغ المتبقي نقداً.

وأضافت أن موقع المدرسة يتضمن قطعة أرض مساحتها 20.213 ألف متر مربع، بمساحة بناء 25.797 ألف متر مربع.

وذكرت أن العقار مستأجر بالكامل من قبل شركة الخليج للتدريب والتعليم لمدة 15 عاماً، بعقد إيجار سنوي قدره 18.94 مليون ريال سعودي، مشيرة إلى أنه سيتم زيادة الإيجار السنوي بنسبة 7.5% كل خمس سنوات.

وأكدت الراجحي عدم وجود أطراف ذات علاقة في عملية الاستحواذ باستثناء مصدر التمويل، الذي تم الحصول عليه من خلال تسهيلات مصرفية من مصرف الراجحي.