"المالية السعودية" تغلق إصدار صكوك ديسمبر بـ5.1 مليار ريال

أعلنت وزارة المالية الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر ديسمبر 2019، تحت برنامج صكوك حكومة السعودية بالريال، إذ تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 5.099 مليار ريال.

وتم تقسيم الإصدار إلى أربع شرائح: الأولى تبلغ 159 مليون ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 2.574 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2025.

وتبلغ الشريحة الثانية 1.183 مليار ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 1.837 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2030.

فيما تبلغ الشريحة الثالثة 663 مليون ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 10.134 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2034.

وتبلغ الشريحة الرابعة 3.093 مليار ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 23.708 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2049.