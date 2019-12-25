الأهلي للتكافل تجدد عقداً مع الأهلي التجاري بـ 54 مليون ريال

أعلنت شركة الأهلي للتكافل عن تجديد التعاقد لتقديم التغطية التأمينية مع البنك الأهلي التجاري.

ويشمل التعاقد على تقديم التغطية التأمينية لمديني المجموعة لمحفظتي التمويل العقاري والبطاقات الائتمانية وحماية المجموعة للموظفين لمدة عام اعتبارا من الأول من يناير المقبل.

وأوضحت الشركة أن قيمة العقد تبلغ 54.7 مليون ريال تقريبا للسنة التأمينية الواحدة، ومتوقعة أن يكون للعقد تأثير إيجابي على النتائج المالية خلال عام 2020.

وأكدت شركة الأهلي للتكافل بأن العقد ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم يمنح أي مزايا تفضيلية. وأشارت إلى أن الجمعية العمومية للشركة وافقت في مايو الماضي على التعاقد مع البنك الأهلي التجاري، موضحة في الوقت ذاته أن لأعضاء مجلس الإدارة، خالد آل غالب، وخالد محمد باشنيني مصلحة غير مباشرة باعتبارهم ممثلين للبنك الأهلي التجاري في مجلس إدارة الشركة.