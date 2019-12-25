الراجحي ريت يستحوذ على عقارين بقيمة 230 مليون ريال

أعلنت شركة الراجحي المالية، اليوم الأربعاء، عن إتمام صندوق الراجحي ريت عملية الاستحواذ على عقارين جديدين بقيمة 230 مليون ريال سعودي كجزء من عملية زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق التي تمت الموافقة عليها.

وقالت الشركة إن العقار الأول جرى الاستحواذ عليه اليوم الأربعاء، وهو مدارس رواد الخليج العالمية في الرياض. وجرى دفع جزء من قيمته من خلال إصدار 11.686 مليون وحدة في صندوق الراجحي ريت، وجرى سداد المبلغ المتبقي نقدا.

ويشمل موقع العقار على قطعة أرض مساحتها 15.96 ألف متر مربع بمساحة بناء 39 ألف متر مربع. وتستأجر شركة الخليج للتدريب والتعليم العقار لمدة 15 عاما، بعقد إيجار سنوي قدره 16.275 مليون ريال سعودي. وسيتم زيادة الإيجار السنوي بنسبة 7.5% كل خمس سنوات.

ويتمثل العقار الثاني في مدارس براعم رواد الخليج العالمية في الرياض، وجرى الاستحواذ عليها، اليوم أيضا، بقيمة 20 مليون ريال. وجرى دفع جزء من قيمته من خلال إصدار 1.113 وحدة جديدة من صندوق الراجحي ريت، فيما تم سداد باقي المبلغ المتبقي نقدا.

ويشمل الموقع على قطعة أرض مساحتها 1830 متر مربع، بمساحة بناء 2549 متر مربع.

وأشارت الراجحي أن شركة الخليج للتدريب والتعليم، تستأجر العقار لمدة 15 عاما بدءا من اليوم، بعقد إيجار سنوي قدره 1.55 مليون ريال سعودي، وسيتم زيادة الإيجار السنوي بنسبة 7.5% كل خمس سنوات.