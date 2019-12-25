السوق السعودية تتراجع بعد 8 جلسات وأرامكو عند 35.2 ريال

تراجع سوق الأسهم السعودية، اليوم الأربعاء، بعد ثمان جلسات من الصعود المتواصل، وسط تراجع في غالبية قطاعات السوق.

وهبط مؤشر السوق الرئيسية "تاسي"، بنسبة 0.92% وأغلق عند 8342.79 نقطة، بعد التداول على 200.153 مليون سهم، بقيمة 4.138 مليون ريال سعودي.

وارتفعت خلال تداولات اليوم أسهم 84 شركة، فيما تراجعت أسهم 100 شركة. وكان مؤشر قطاع الاتصالات، الأكثر تراجعا في السوق، بعد هبوطه بنسبة 2.12%، تلاه مؤشر قطاع البنوك بنسبة 1.49%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 1.48%. وفي المقابل، حقق مؤشر قطاع إنتاج الأغذية أكبر ارتفاع بنسبة 1.25%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.14%، ثم مؤشر التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.01%.

وتصدر سهم متلايف قائمة الأسهم المتراجعة بعد هبوطه بنسبة 7.78%، وساب للتكافل بنسبة 4.02%، فيما حقق سهم صناعة الورق أكبر ارتفاع بنسبة 8.02%، تلاه سهم وفرة بنسبة 6.3%.

وواصل سهم شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو"، تراجعه لليوم الثاني على التوالي، وسط تداولات محدودة. وهبط السهم بنسبة 0.56%، وأغلق عند 35.2 ريال للسهم، وهو سعر الافتتاح الافتراضي للسهم في السوق في أول أيام تداوله.

وبينما واصل السهم تصدره لقائمة الأكثر نشاطاً من حيث قيمة التداول، بعد تداولات بلغت قيمتها 394.98 مليون ريال، حل السهم في المرتبة الثانية بقائمة الأكثر نشاطا من حيث كمية التداول، بعد سهم شركة دار الأركان.

وبلغت كمية التداول على سهم أرامكو 11.217 مليون سهم، عبر تنفيذ 14.921 ألف صفقة. وحقق السهم أعلى سعر له خلال الجلسة عند 35.4 ريال، فيما كان أدنى سعر عند 35.1 ريال.