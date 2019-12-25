هيرمس: طرح أرامكو عزز ثقة الأسواق بطروحات مقبلة في 2020

وصف مصطفى جاد، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في المجموعة المالية هيرمس، طرح أرامكو الأضخم في التاريخ، بأنه "منح أسواق المنطقة الثقة بمزيد من الطروحات المقبلة".

وقال جاد في مقابلة مع "العربية" إن هيرمس المالية، متفائلة بعام 2020 الذي ستشهد فيه الأسواق طروحات مرتقبة حكومية أو من القطاع الخاص، لا سيما مع وجود فائدة منخفضة تعزز السيولة.

وتحدث عن نجاح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في "هيرمس" بإتمام أول عملية إصدار سندات قصيرة الأجل، الأسبوع الماضي، بقيمة 400 مليون جنيه كشريحة أولى من الإصدار البالغ قيمته الإجمالية ملياري جنيه.

وقال إن الإصدار شهد إقبالاً واسعاً من المؤسسات المالية في السوق المحلي، إضافة لمشاركة إحدى المؤسسات المالية الدولية بالإصدار لأول مرة.

وأضاف أن آلية التمويل الجديدة تم تنفيذها من خلال أحد قطاعات بنك الاستثمار بالمجموعة المالية هيرميس ولصالح إحدى شركات المجموعة.

ووصف هذه الآلية الجديدة، بأنها "مهمة للسوق المصري، وكنا ننادي بها لتوفير تمويلات قصيرة الأجل للشركات، وهو أسلوب تمويل مختلف عن البنوك، بحيث يمكن الذهاب مباشرة للمستثمرين، وتوسع الخيارات في التمويل".

وقال إن السوق المصري "لطالما كان فيه، سندات طويلة الأجل، ولم تكن هناك أدوات كالتي نفذت أخيرا، وهي مهمة في دعم احتياجات تمويل رأس المال العامل، ومتطلبات السيولة قصيرة الأجل".

وأشار إلى دعم الهيئة العامة للرقابة المالية في سوق الأسهم المصرية، لهذه الجهود في توفير أدوات تمويل جديدة وتوسيع الخيارات أمام المستثمرين.