"الأهلية للتأمين" تتراجع عن زيادة رأسمالها

أعلنت شركة الأهلية للتأمين التعاوني، اليوم الأربعاء، أن مجلس إدارتها قرر إلغاء توصيته للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.

وكانت الشركة قد اتخذت قرارا في مارس الماضي، بخفض رأسمالها لإطفاء خسائر متراكمة، ثم زيادته بقيمة 127 مليون ريال.

ولم توضح الشركة الأسباب التي أدت إلى هذا القرار، لكنها أوضحت أن هذا الأمر لا يوجد له أثر مالي للشركة.

وأعلنت الشركة اليوم أيضا في بيان، عن توقيعها مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني، لتقييم جدوى اندماج الشركتين.