"السريع" تعلن خطة زيادة رأس المال بـ 112.66 مليون ريال

دعت مجموعة السريع التجارية الصناعية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأسمال الشركة (الاجتماع الأول).

وكانت هيئة السوق المالية السعودية وافقت الشهر الحالي على طلب مجموعة السريع التجارية الصناعية بزيادة رأسمالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.

وقالت إن الموافقة تتضمن زيادة رأسمال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 112.66 مليون ريال.

وأشارت إلى أن الأحقية في الاكتتاب في تلك الأسهم للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.

وستكون الزيادة وفق التفاصيل الآتية:

1- التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال بقيمة (112,660,000) ريال سعودي وفقا لما يلي:

أ) رأسمال الشركة قبل الزيادة هو (65,500,000) ريال مقسم إلى (6,550,000) سهم عادي.

ب) رأسمال الشركة بعد الزيادة هو (178,160,000) ريال مقسم إلى (17,816,000) سهم عادي.

ج) المبلغ الإجمالي للزيادة هو (112,660,000) ريال.

د) سبب زيادة رأس المال: التوجه الإستراتيجي ورفع الملاءة المالية للمجموعة من خلال إعادة هيكلة المجموعة وتطبيق خطة عمل تركزعلى أنشطتها الرئيسية.

هـ) طريقة زيادة رأس المال: طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية لعدد (11,266,000) سهم عادي.