طرح 30% من أسهم أملاك العالمية للتمويل بسوق السعودية

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، عن موافقة مجلس إدارتها على طلب شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري بطرح 27.18 مليون سهم من أسهمها للاكتتاب العام، بما يمثل 30% من أسهم الشركة.

وأوضحت الهيئة أن الشركة سوف تقوم بإصدار نشرة الطرح قبل موعد بداية الاكتتاب بوقت كاف.

وأشارت إلى أن موافقتها على الطرح نافذ لفترة 6 أشهر، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.

وحذرت الهيئة المستثمرين من أن ينظر إلى موافقتها على الطلب على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، إذ إن قرار الهيئة بالموافقة على الطلب يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.