"تداول" تقر إدراج أدوات دين حكومية بـ 5.1 مليار ريال

وافقت شركة السوق المالية السعودية (تداول) على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة من فئة سبق إدراجها وفقاً لقواعد الإدراج بقيمة إجمالية تبلغ 5.098 مليار ريال.

ويأتي إدراج الزيادة ابتداءً من يوم الخميس 26 ديسمبر 2019 وفق التفاصيل التالية:

1. زيادة في إصدار رقم 2019-10-05 (رمز تداول:5281) بقيمة 159,231,000 ريال سعودي ليصل إلى 2,574,281,000 ريال.

2. زيادة في إصدار رقم 10-10-2019 (رمز تداول:5282) بقيمة 1,183,036,000 ريال سعودي ليصل إلى 1,836,936,000 ريال.

3. زيادة في إصدار رقم 2019-03-15 (رمز تداول:5279) بقيمة 663,400,000 ريال سعودي ليصل إلى 10,134,300,000 ريال.

4. زيادة في إصدار رقم 2019-04-30 (رمز تداول:5280) بقيمة 3,093,000,000 ريال سعودي ليصل إلى 23,708,042,000 ريال.