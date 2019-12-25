303 % عائد أكبر صندوق تحوط في 2019

حققت أفضل 10 صناديق تحوط خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام الجاري، عائدات تتراوح بين 74.4% و302.7%، وفقا لإحصائيات بلومبرغ اعتمدت فيها على بيانات "ايريك هيدج"، اطلعت عليها "العربية.نت".

وبينما خلت القائمة من صناديق التحوط الأوروبية وتلك التي تتخذ هونغ كونغ مقرا لها، ضمت القائمة 3 صناديق من سنغافورة، وكان أحدهما الأفضل أداء بين الصناديق العشرة، فيما كانت صناديق الولايات المتحدة هي الأكثر بين قائمة العشرة الأوائل.

وجاء صندوق "فيندا جلوب" السنغافوري، على رأس القائمة، محققا عائدا على الاستثمار بلغ 302.7%.

وتضم باقي القائمة، التي لم تفصح شركة أيريك هيدج عن أسماء الصناديق بها، صندوقي تحوط أميركيين بعائد بلغ 136.5% و116.3% على التوالي. وجاء صندوق سنغافوري آخر في المرتبة الرابعة بعائد بلغ 113.1%، تلاه صندوق أميركي محققا عائدا بلغ 90.5%، ثم صندوق سنغافوري بعائد بلغ 90%.

وفي المرتبة السابعة، حل صندوق تحوط كندي، بعائد بلغ 87.8%، ثم صندوق تايواني بعائد بلغ 79%، ثم صندوق برازيلي بعائد 77%، ثم صندوق أميركي بعائد 74.4%.