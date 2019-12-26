أملاك العالمية للعربية: الأهلي كابيتال مستشارا ماليا لطرح 30%

قال رئيس مجلس إدارة شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري، عبدالله الهويش، إن شركة الأهلي كابيتال ستتولى أعمال مستشار طرح 30% من أسهم شركته.

وأضاف في مقابلة مع "العربية"، أن الموعد المتوقع للطرح سيتم الإعلان عنه بالتفصيل بعد التنسيق مع شركة الأهلي كابيتال.

وأعلنت أملاك، أمس الأربعاء، أن هيئة السوق المالية السعودية، وافقت على طلب شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري بطرح 27.18 مليون سهم من أسهمها للاكتتاب العام، بما يمثل 30% من الأسهم.

وأوضح الهويش أن الشركة تستهدف ثلاثة قطاعات رئيسية، الأول شركات التطوير العقاري، والثاني الأفراد والثالث يتمثل في كبار رجال الأعمال في القطاع العقاري.

وأشار إلى أن أملاك تعتبر من أولى الشركات التي وقعت اتفاقية إعادة تمويل، مع الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري بقيمة مليار ريال ووضعت حيز التنفيذ. وأضاف أن الشركة وقعت، مؤخرا، أيضا ثلاثة اتفاقيات إعادة تمويل مع الشركة السعودية قيمتها تتجاوز 350 مليون ريال سعودي، وسيتم التوقيع على اتفاقيات أخرى خلال العام المقبل.

وأوضح أن الشركة حققت نموا على مستوى تمويل الشركات والمطورين العقاريين بنسبة بلغت 40%، فيما وصل معدل النمو إلى 100% للأفراد خلال العام الجاري.

وعزا تراجع أرباح الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة المناظرة إلى احتساب مخصصات الزكاة التي أثرت على الأرباح.

وأوضح أن الشركة تعد من أوائل الشركات التي توصلت إلى اتفاق مع مصلحة الزكاة والدخل، وتمكنت من الانتهاء من جميع المسائل العالقة الخاصة بالزكاة على الشركة منذ إنشائها في 2007 إلى 2018، وبالتالي انعكس هذا على أرباح الشركة بعد احتساب مخصصات.