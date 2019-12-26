"البابطين" ترفع رأسمال شركة تابعة لـ 26.8 مليون ريال

قرر مجلس إدارة شركة البابطين للطاقة والاتصالات، اليوم الخميس، زيادة رأس مال شركة الإنارة المتكاملة، المملوكة لها بنسبة 100%، بنحو 18.4 مليون ريال.

وأشارت الشركة، في إفصاح، لسوق المال السعودية "تداول" أنه سيتم زيادة رأسمال الشركة من 8.4 مليون ريال إلى 26.8 مليون ريال، وسيتم زيادة رأس المال عن طريق رسملة رصيد الحساب الجاري لصالح شركة البابطين للطاقة والاتصالات على شركة الإنارة المتكاملة.

وأوضحت الشركة أن الغرض من زيادة رأس المال هو دعم المركز المالي للشركة التابعة بالإضافة إلى تنمية نشاط الشركة وتطوير أعمالها.