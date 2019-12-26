عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق أسواق المال

"البابطين" ترفع رأسمال شركة تابعة لـ 26.8 مليون ريال

المصدر: العربية.نت
رابط مختصر

قرر مجلس إدارة شركة البابطين للطاقة والاتصالات، اليوم الخميس، زيادة رأس مال شركة الإنارة المتكاملة، المملوكة لها بنسبة 100%، بنحو 18.4 مليون ريال.

وأشارت الشركة، في إفصاح، لسوق المال السعودية "تداول" أنه سيتم زيادة رأسمال الشركة من 8.4 مليون ريال إلى 26.8 مليون ريال، وسيتم زيادة رأس المال عن طريق رسملة رصيد الحساب الجاري لصالح شركة البابطين للطاقة والاتصالات على شركة الإنارة المتكاملة.

وأوضحت الشركة أن الغرض من زيادة رأس المال هو دعم المركز المالي للشركة التابعة بالإضافة إلى تنمية نشاط الشركة وتطوير أعمالها.

كلمات دالّة

#البابطين للطاقة, #زيادة رأسمال, #الإنارة المتكاملة

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر