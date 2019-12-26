"السوق المالية" السعودية توافق على طرح "صندوق مشاركة للمرابحات والصكوك"

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، اليوم الخميس، عن صدور موافقتها لشركة "مشاركة المالية" على طرح وحدات "صندوق مشاركة للمرابحات والصكوك" طرحا عاما.

ولدى شركة مشاركة المالية صندوقين استثماريين، الأول صندوق مشاركة للطروحات الأولية، والثاني صندوق مشاركة ريت، وفقا للموقع الإلكتروني للشركة.

وبينما لم تفصح الهيئة عن تفاصيل الطرح أو حجم الصندوق، قالت إن قرار الاستثمار من دون الاطلاع على الشروط والأحكام للصندوق ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية.

وأكدت أنه يجب على المستثمر الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق، التي تحتوي على معلومات تفصيلية عن الصندوق واستراتيجية الاستثمار وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات الشروط والأحكام، فإنه يفضل الرجوع لمدير الصندوق لمزيد من المعلومات.