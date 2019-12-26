"الوطنية للتربية والتعليم" تقر توزيع أرباح بـ34.4 مليون ريال

أعلنت الشركة الوطنية للتربية والتعليم عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي عقدت يوم أمس الأربعاء، وأقرت خلالها توزيعات الأرباح كما أقرت أيضا عقودا جديدة.

وقالت الشركة في بيان لسوق المال السعودية "تداول"، اليوم الخميس، إن الجمعية وافقت على توزيع أرباح عن العام المالي المنتهي في 31 أغسطس 2019، بإجمالي 34.4 مليون ريال، بواقع 0.80 ريال للسهم الواحد بما يعادل 8% من رأس مال الشركة.

وأوضحت الشركة أن أحقية التوزيعات ستكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع حتى نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية (وهو اليوم الخميس)، وسيتم البدء في توزيع هذه الأرباح اعتبارا من يوم الثلاثاء 14 يناير 2020.

ووافقت الشركة على مجموعة من العقود أبرزها العقود التي ستتم مع شركة المباني المتخصصة للتطوير العقاري، والتي لعضو مجلس الإدارة خالد بن محمد الخضير مصلحة مباشرة فيها وهو عقد إدارة وتشغيل مشروع إنشاء مدارس بالظهران بقيمة 2.5% من عقود مقاولي المشاريع.

ووافقت أيضا على الأعمال والعقود التي تمت مع شركة ريفان للتشغيل والصيانة والتي لعضو مجلس الادارة خالد بن محمد الخضير مصلحة مباشرة فيها، وهو عقد استئجار عماله للصيانة وأعمال النظافة والحراسات وغيرها بمبلغ لا يتجاوز 3075 ريال شهريا للعامل الغير السعودي، ومبلغ لا يتجاوز 5500 ريال شهريا للعامل السعودي.