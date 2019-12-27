الذهب يرتفع بفعل تراجع الدولار وتحوط نهاية العام

ارتفعت أسعار الذهب على نحو طفيف إلى أعلى مستوياتها في نحو شهرين، اليوم الجمعة، وتتجه صوب تسجيل أفضل أداء أسبوعي في أكثر من أربعة أشهر، في الوقت الذي تراجع فيه الدولار ويتحوط فيه المستثمرون من المخاطر قبيل نهاية العام.



وبلغ الذهب في المعاملات الفورية أعلى مستوياته منذ الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني عند 1513.88 دولار للأونصة وصعد 0.1% إلى 1512.81 دولار للأونصة بحلول الساعة 0458 بتوقيت غرينتش.



وفي الأسبوع، ربح الذهب ما يزيد عن 2%، مسجلاً أفضل أداء منذ أوائل أغسطس/ آب.



وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1517.60 دولار للأونصة.



وقال جيفري هالي، كبير محللي السوق في آسيا والمحيط الهادي لدى أواندا "هناك عمليات تحوط من المخاطر في السوق قبيل نهاية العام. اخترقنا مستوى 1485 دولاراً، مما أطلق على الأرجح عمليات شراء لوقف الخسائر ودفع الذهب للارتفاع إلى 1500 دولار في وقت جذاب للسيولة من العام حين تقل أحجام التداول عن المعتاد".



وبعيداً عن أنباء حول أن روسيا تدرس استثمار جزء من صندوق الثروة الوطني في الذهب، قدم تراجع الدولار قليلاً مقابل سلة من العملات الدعم للمعدن الأصفر، إذ يقلص ذلك تكلفته على حائزي العملات الأخرى.



وكان وزير المالية الروسي أنطون سيليانوف قال يوم الثلاثاء إنه يرى أن الاستثمار في المعدن النفيس أكثر استدامة في الأمد الطويل من الأصول المالية.



ويمضي الذهب على مسار تحقيق أفضل أداء سنوي منذ 2010، إذ ربح نحو 18% منذ بداية العام الجاري، بفضل حرب التجارة المستمرة منذ 17 شهراً بين أكبر اقتصادين في العالم.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.2% إلى 17.85 دولار للأونصة، بينما ارتفع البلاتين 0.4% إلى 950.50 دولار. ويتجه المعدنان لتحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ أواخر أغسطس/ آب.



وتقدم البلاديوم 0.4% إلى 1908.58 دولار للأونصة.