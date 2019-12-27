سهم أرامكو ينهي الأسبوع بتداولات تخطت 3.6 مليار ريال

شهد سهم شركة أرامكو السعودية زخما في تعاملات الأسبوع الماضي، ونجح في الإغلاق نهاية تعاملات الخميس الماضي على ارتفاع.

وتخطت قيمة تداولات أرامكو في جلسات الأسبوع الماضي 3.6 مليار ريال، فيما بلغت أحجام التداول نحو 103 مليون سهم.

وارتفع سهم أرامكو الخميس الماضي بنسبة 0.15%، إلى 35.15 ريالا، بتداولات اقتربت من 400 مليون ريال.

وفي تعاملات الأسبوع تراجع سهم أرامكو في 3 جلسات فيما نجح في الإغلاق على ارتفاع في جلستين فقط.

كان المختص بإدارة الثروات والاستثمار، عبدالله الحامد، قد وصف خيار تخصيص أو بيع الأسهم الإضافي، من قبل مدير الاستقرار السعري لسهم أرامكو "بأنه محكوم بأداء السهم، الذي يشير في الوقت الحالي إلى مستويات سعرية قابلة للمحافظة عليها".

ونبه الحامد في مقابلة مع "العربية" إلى العائد الحالي الذي يقدر بأكثر من 4% من التوزيعات النقدية، عند المستويات الحالية لسهم أرامكو، واصفاً هذه المستويات السعرية بأنها "قابلة للمحافظة عليها وقد نرى مستويات أعلى حسب التوزيعات النقدية المتوقعة المقبلة".

وقال حسين الرقيب مدير مركز زاد للاستشارات إن زخم التداول عاد على سهم أرامكو بعد مرحلة من التدوير بينه وبين الأسهم القيادية الأخرى وبخاصة أسهم البنوك".

وأشار الرقيب في مقابلة مع "العربية" إلى "عودة السيولة على سهم أرامكو، مع جاذبيته في المستويات الحالية عند 35.6 ريال للسهم".

وتوقع أن يكون السهم خلال الأيام المقبلة هو "المستحوذ الرئيس على السيولة، بما يدفعه نحو القيمة العادلة عند حوالي 37 ريالاً للسهم في حال خفت الضغوط عليه".

وأضاف أن "الاستثمارات الأجنبية كان لها فرصة أن تدخل على سهم أرامكو بعد تراجع السعر تحت 35 ريالا في الجلسة الماضية"، متوقعاً أن تواصل الصناديق الأجنبية "اقتناص الفرص على هذا السهم مع دخوله مؤشرات الأسواق الناشئة".

وحول التفاعل مع أسعار النفط، قال الرقيب إن "سهم أرامكو منذ إدراجه لم يكن يتفاعل السهم مع أسعار النفط".