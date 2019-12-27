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كوريا الجنوبية تخطط لإصدار قياسي من سندات الخزانة

المصدر: سول - رويترز
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قالت وزارة المالية، يوم الخميس، إن كوريا الجنوبية تعتزم بيع ما قيمته 10.4 تريليون وون (8.96 مليار دولار) من سندات الخزانة، عبر عطاءات في يناير/ كانون الثاني 2020، وهو ما يزيد عن ثلاثة أمثال القيمة المحددة لديسمبر/ كانون الأول وتمثل القيمة الأكبر على الإطلاق.

وكانت حكومة كوريا الجنوبية قالت بالفعل إنها سترفع إصدارات السندات بقوة هذا العام لتمويل قفزة في الإنفاق المالي، في إطار مساعيها لدعم الاقتصاد المتعثر في ظل تباطؤ نمو الإيرادات الضريبية.

ويأتي المبلغ المزمع مقارنة مع سندات خزانة بقيمة 3.9 تريليون وون من المخطط طرحها في عطاءات هذا الشهر.

كلمات دالّة

#اقصاد, #أسواق مال, #كوريا الجنوبية

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