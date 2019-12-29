كيف ستتحرك أسواق الأسهم بالعام 2020؟

توقع مدير إدارة الموجودات في كابيتال للاستثمارات، وسيم جمعة أن تستمر الأجواء الإيجابية في أسواق الأسهم حتى الربع الثاني من العام المقبل.

وقال جمعة في مقابلة مع "العربية" إن توجه المستثمرين تحول لاختيار شركات محددة للاستثمار فيها، وليس إلى قطاعات كما كان في السابق.

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كما توقع أن تواصل سوق الأسهم السعودية الأداء الإيجابي حتى منتصف العام المقبل، مؤكداً أن سنة 2020 ستشهد كثيراً من الأحداث السياسية التي يصعب توقع آثارها على الأسهم مثل انتخابات الرئاسة الأميركية.

وارتفعت معظم بورصات الخليج يوم الأحد بفضل أسهم القطاع المالي وقادت السعودية المكاسب في حين هبطت مصر جراء بيع أسهم قيادية.

وأغلقت البورصة السعودية مرتفعة 0.7% بفضل مكاسب سهم مصرف الراجحي 1.2% وسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 0.9 %.

وأضاف سهم أرامكو السعودية 0.1%.

ولكن سهم البنك العربي الوطني هبط 1.3% بعد أن أوصى مجلس إدارته بتوزيعات أرباح.

وخارج الخليج تراجع المؤشر المصري 0.5 ونزل 21 من 30 سهما مدرجا على المؤشر الرئيسي. وفقد سهم البنك التجاري الدولي 1.3% وسهم المجموعة المالية هيرميس 2.1 %.

وأظهرت بيانات البورصة يوم‭ ‬الأحد أن المستثمرين الأجانب باعوا أكثر مما اشتروا من الأسهم المصرية.

وصعد مؤشر دبي 0.4% وارتفع سهم بنك دبي الإسلامي، أكبر بنك إسلامي في الإمارات، 1.1% والإمارات دبي الوطني 0.8%.

وفي أبوظبي صعد المؤشر 0.4% وقاد الاتجاه الصعودي مكاسب شركة اتصالات وبلغت 0.6% وبنك أبوظبي الأول 0.4%.

ونشرت رويترز نقلا عن وكالة أنباء الإمارات يوم الأحد أن حكومة دبي ستنفق مبلغا قياسيا قدره 66.4 مليار درهم (18.1 مليار دولار) في عام 2020 لتحفيز الاقتصاد ودعم معرض إكسبو 2020.

وبذلك ترفع حكومة دبي الإنفاق بنسبة 17% ليصل إلى مستوى قياسي مقارنة مع ميزانية 2019 الأصلية البالغة 56.8 مليار درهم.

وأغلق المؤشر منخفضا 0.1 % وخسر سهم بنك قطر الوطني أكبر بنوك الخليج واحدا % والبنك التجاري 1.1 %.