"سدكو كابيتال ريت" يوزع أرباحا نقدية 1.65% عن الربع الرابع

أعلنت الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية (سدكو كابيتال) توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق سدكو كابيتال ريت عن الربع الرابع من 2019، بقيمة إجمالية 9.9 مليون ريال.

وأضافت في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول" أن التوزيعات النقدية ستكون على أساس 60 مليون وحدة قائمة.

وتبلغ قيمة الربح الموزع 0.165 ريال لكل وحدة، ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة 1.65%، أي ما يعادل 6.60% على أساس سنوي، فيما تبلغ نسبة التوزيع 1.67% من صافي قيمة الأصول، حسب آخر قوائم مالية مصدرة في 30 يونيو الماضي.

وستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات، وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الخميس بتاريخ (2 يناير 2020م ونهاية تداول يوم 31 ديسمبر.

سيتم دفع التوزيعات خلال 30 يوماً من تاريخ الاستحقاق.