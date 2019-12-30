السماح بزيادة رأسمال "ولاء للتأمين" بـ 118.4 مليون ريال

وافقت هيئة السوق المالية السعودية، اليوم الاثنين، على طلب شركة ولاء للتأمين التعاوني زيادة رأس مالها بهدف دمجها مع شركة متلايف والمجموعة الأميركية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني "متلايف آيه أي جي العربي".

وأوضحت الهيئة، في بيان على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية "تداول" أن شركة ولاء للتأمين التعاوني، ستقوم بناء على الموافقة، بزيادة رأس مالها من 528 مليون ريال إلى 646.35 مليون ريال، بقيمة تبلغ 118.4 مليون ريال، عبر إصدار 11.84 مليون سهم عادي، لنقل جميع أصول شركة متلايف والمجموعة الأميركية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني والتزاماتها إلى شركة ولاء للتأمين التعاوني من خلال عرض مبادلة أوراق مالية.

وأشارت إلى أنه في حال موافقة مساهمي شركة ولاء للتأمين التعاوني على قرار زيادة رأس المال، وموافقة مساهمي شركة متلايف والمجموعة الأميركية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني على العرض المقدم في الجمعية العامة غير العادية لكل منهما، سيتم إصدار أسهم العوض لصالح "متلايف آيه أي جي العربي" المستحقين وفقاً لسجل المساهمين لشركة متلايف والمجموعة الأميركية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية، وإلغاء إدراج أسهم شركة متلايف والمجموعة الأميركية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني في السوق المالية السعودية بعد نفاذ قرار الاندماج.