بنك الرياض يوزع 1.65 مليار ريال أرباحاً عن النصف الثاني

أعلن بنك الرياض، اليوم الاثنين، عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من العام 2019، قيمتها 1.65 مليار ريال سعودي.

وأوضح البنك، في إفصاح على سوق المال السعودية "تداول"، أن عدد الأسهم المستحقة للأرباح تبلغ 3 مليارات سهم، ليصل بذلك نصيب السهم من الأرباح إلى 0.55 ريال، بنسبة توزيع تبلغ 5.5% من القيمة الاسمية للسهم.

وأشار إلى أن التوزيعات النقدية تحق لحاملي الأسهم حتى نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العمومية للبنك، المقرر عقدها خلال الربع الأول من 2020، والذي سيتم الإعلان عنه لاحقا.

وسبق للبنك توزيع أرباح نقدية صافية قدرها 1.56 مليار ريال عن النصف الأول من العام المالي 2019، بواقع 0.52 ريال للسهم الواحد ما يمثل 5.2% من القيمة الاسمية، وبذلك يبلغ مجموع صافي الأرباح الموزعة للمساهمين لعام 2019 نحو 3.21 مليار ريال، بواقع 1.07 ريال سعودي للسهم الواحد، وبما يعادل 10.7% من القيمة الاسمية للسهم.