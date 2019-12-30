السعودية..تراجع تحويلات الأجانب 8.9% إلى 114 مليار ريال

بلغ إجمالي تحويلات الأجانب في السعودية منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي نحو 113.9 مليار ريال، مسجلة تراجعاً بنسبة 8.9% "نحو 11.15 مليار ريال"، مقارنة بـ125.1 مليار ريال للفترة ذاتها من العام الماضي.

في حين ارتفعت تحويلات الأجانب خلال شهر نوفمبر 2019 بشكل طفيف بنحو 0.1%، حيث بلغت 9.91 مليار ريال، مقابل 9.89 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي، بفارق نحو 14.5 مليون ريال.

ووفقاً لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن تحويلات الأجانب منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) ما زالت تسجل تراجعاً مقارنة بالعام الماضي.

وعلى أساس شهري، تراجعت تحويلات الأجانب خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2019، بنحو 10.2% أو ما يعادل نحو 1.12 مليار ريال، مقارنة بتحويلات شهر أكتوبر من العام ذاته البالغة نحو 11.04 مليار ريال، وفقاً لما نقلته صحيفة "الاقتصادية".

وسجلت التحويلات خلال شهر حزيران (يونيو) الماضي أدنى تحويلات شهرية للأجانب في نحو عامين، حيث بلغت حينها 8.7 مليار ريال، في حين سجلت تحويلات شهر تموز (يوليو) الماضي أعلى تحويلات للأجانب خلال العام الجاري بـ11.46 مليار ريال.

وتعد تحويلات الأجانب خلال 2018 الأدنى في نحو ستة أعوام، حيث استمرت في التراجع للعام الثالث على التوالي.

وبلغت تحويلات الأجانب خلال العام الماضي نحو 136.4 مليار ريال، فيما من المتوقع أن يستمر تراجع تحويلات الأجانب في 2019 للعام الرابع على التوالي.

في حين قفزت تحويلات السعوديين إلى الخارج خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بنحو 23.8%، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وبلغت تحويلات السعوديين إلى الخارج خلال الشهر الماضي نحو 5.9 مليار ريال، مقابل نحو 4.8 مليار ريال للفترة ذاتها من العام الماضي، مسجلة زيادة بلغت 1.14 مليار ريال.

فيما ارتفعت كذلك على أساس شهري بنحو 14.8% خلال الشهر الماضي، حيث كانت تبلغ نحو 5.18 مليار ريال في تشرين الأول (أكتوبر) 2019.

بينما تراجع إجمالي تحويلات السعوديين إلى الخارج منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) بنحو 4.6%، حيث بلغت نحو 55.13 مليار ريال مقابل 55.74 مليار ريال خلال الفترة ذاتها من 2018، بفارق بلغ نحو 2.6 مليار ريال.