الأسهم السعودية أمام عام جديد يحمل تغييرات مهمة

توقع الخبير في الأسواق المالية، عبدالله الربدي، أن يكون 2020 عاماً مختلفاً في سوق الأسهم السعودية، من حيث حدوث تغييرات مهمة، في أوزان الأسهم، وطريقة احتساب أرباحها، مع دخول اللاعب الكبير سهم أرامكو السعودية.

موضوع يهمك مقابلة مع رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في شركة Equiti Group للحديث حول أداء الأسواق المالية العالمية. كيف تتحرك أسعار الذهب في ضوء ضعف الدولار؟ جرس الإغلاق

وأشار الربدي في مقابلة مع "العربية" إلى أهمية الارتباط الوثيق مع أسواق النفط، متوقعاً أن يبدأ هذا الارتباط من العام المقبل، وبشكل واضح، في ضوء التوقعات المتفائلة لأداء أسواق النفط، مما يعزز التفاؤل بأداء الأسهم السعودية أيضاً.

وتحدث الربدي عن ارتباط مؤشرات الأسهم السعودية، التدفقات الاستثمارية العالمية، بعد ترقية المؤشر السعودي على مؤشرات الأسوق الناشئة، وهذا عامل سوف يترسخ في العام المقبل.

كما تحدث عن مواصلة الدور المهم، للإنفاق الحكومي في السعودية المحفز للاقتصاد ولأداء الأسواق معاً، بخاصة مع إشراك للقطاع الخاص في المشاريع، والتي باتت سياسة حكومية واضحة في المملكة.

وتراجعت سوق الأسهم السعودية، يوم الاثنين، بسبب خسائر أسهم البنوك في حين انتعشت السوق المصرية بفضل سهم البنك التجاري الدولي أكبر البنوك المدرجة.

وفي السعودية، نزل المؤشر 0.8% إلى 8345 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها 4.2 مليار ريال منها تداولات بقيمة 383 مليون ريال على سهم أرامكو.

وهبط سهم مصرف الراجحي 1.1% وخسر بنك الرياض 3.5% بعد أن ارتفع في وقت سابق عقب الإعلان عن توزيعات أعلى في النصف الثاني من السنة.

وهبط سهم أرامكو السعودية 0.7% بعدما سجل مكاسب ليومين. ويوم الثلاثاء، قالت أرامكو إن غولدمان ساكس قد يشتري مزيدا من أسهمها لدعم سعر السهم. وتنتهي فترة الاستقرار السعري للسهم في التاسع من يناير المقبل.

وارتفع مؤشر البورصة المصرية 0.9% بفضل صعود سهم البنك التجاري الدولي 1.1% والشرقية للدخان 2.9%.

وخسر سهم حديد عز 1.1% بعدما أعلنت عن خسائر غير مجمعة لأول تسعة أشهر من العام مقابل أرباح في الفترة ذاتها قبل سنة.

وفي أبوظبي، ارتفع المؤشر 0.4% بفضل مكاسب سهم بنك أبوظبي الأول الذي صعد 0.7% والبنك التجاري الدولي بمكاسب بلغت 14.3%.

ونزل سهم إشراق للاستثمار 0.9%، بعدما أعلنت أنها ستخفض رأس المال لتغطية خسائر متراكمة.

وفي دبي، هبط المؤشر 0.2% إذ هوي سهم بنك المشرق 9.9% وخسر سهم بنك الإمارات دبي الوطني 0.8%.

ولقي المؤشر بعض الدعم من بنك دبي الإسلامي الذي ارتفع سهمه 0.5% في حين زاد سهم إعمار العقارية 1.8%.

وأوردت وكالة أنباء الإمارات يوم الأحد أن حكومة دبي سترفع الإنفاق 17% إلى مستوى قياسي قدره 66.4 مليار درهم (18.1 مليار دولار) في 2020 لتحفيز الاقتصاد ودعم معرض إكسبو 2020.