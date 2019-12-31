هذه البورصة العربية صاحبة أفضل أداء بالعام 2019

حققت أغلب البورصات العربية الرئيسية ارتفاعات خلال العام الجاري، وشهدت مؤشرات 7 أسواق ارتفاعات تراوحت بين 3.3% و32%، فيما تراجع أداء سوقين بنسبة 7.9% و4.9%.

موضوع يهمك شرح محمد دمق، مدير أول لدى شركة S&P Global أبرز الأسباب وراء التوقعات بانخفاض ربحية البنوك السعودية في العام الجديد هو... ماذا توقعت S&P لأرباح بنوك السعودية في 2020؟ بنوك وتمويل

وشهد سوق الكويت الارتفاع الأكبر، بعد صعود مؤشر السوق الأول بنسبة 32.44% ليغلق عند 6975.96 نقطة اليوم الثلاثاء، وحلت السوق البحريني في المرتبة الثانية، بعد صعود مؤشرها العام بنسبة 20.38% وأغلق عند 1610.18 نقطة.

وحل سوق دبي المالي في المرتبة الثالثة، بعد صعود مؤشرها بنسبة 9.3% ليغلق عند 2764.86 نقطة.

وارتفعت البورصتان المصرية والسعودية بنفس النسبة البالغة 7.2% لكل منهما، وأغلق مؤشر السوق المالية السعودية الرئيسي "تاسي"، عند 8389.23 نقطة، كما أغلق مؤشر البورصة المصرية "EGX30" عند 13971.14 نقطة.

وفي المرتبة السادسة، جاء سوق أبوظبي، بنسبة ارتفاع بلغت 3.3%، وأغلق مؤشرها عند 5075.77 نقطة. وحل سوق قطر في المرتبة السابعة، بنسبة ارتفاع بلغت 1.23% وأغلق عند 10425.51 نقطة.

وشهد سوق مسقط المالي تراجعاً بنسبة 7.9% كما تراجعت بورصة عمان في الأردن 4.9%.