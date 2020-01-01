أفضل أداء للمؤشرات الأميركية في 6 سنوات

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية اليوم الثلاثاء مع استئناف موجة صعود يغذيها تفاؤل التجارة، في تكليل لعقد من العوائد المجزية شهد ارتفاع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 نحو 190%.



وفي معاملات اليوم، ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 76.3 نقطة بما يعادل 0.27% ليصل إلى 28538.44 نقطة، وزاد ستاندرد اند بورز 9.49 نقطة أو 0.29% مسجلا 3230.78 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 26.61 نقطة أو 0.3% إلى 8972.60 نقطة.