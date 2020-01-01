رئيس بورصة مصر: سوق للعقود المستقبلية في مصر بنهاية 2020

قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية أن البورصة تتجه إلى إعادة هيكلة سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع البنك الاوروبي للإعمار والتنمية في العام الحالي، مضيفا أنه من المتوقع طرح ثلاث إلى أربع شركات من القطاع الخاص في البورصةخلال 2020.

وأضاف فريد في لقاء مع "العربية" أن بورصة مصر تستهدف إطلاق سوق للعقود المستقبلية في مصر بنهاية 2020.

وكان أحدث طرح عام أولي لشركة مصرية خاصة في وقت سابق من الشهر الحالي عندما باعت راميدا للأدوية نحو 49% من أسهمها لجمع ما يصل إلى 1.755 مليار جنيه (109.7 مليون دولار).

وقال فريد، إنه سيتم خلال أسبوعين الانتهاء من دراسة إعادة هيكلة بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة.