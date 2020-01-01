الموافقة على طرح صندوق الإنماء لصكوك الحكومة السعودية

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية موافقتها على طلب شركة الإنماء للاستثمار طرح وحدات "صندوق الإنماء المتداول لصكوك الحكومة السعودية المحلية - قصيرة الأجل" في السوق كوحدات صندوق استثمار مؤشر متداول مطروحة وحداته طرحاً عاماً.

وقالت الهيئة إنه يمكن الحصول على شروط وأحكام "صندوق الإنماء المتداول لصكوك الحكومة السعودية المحلية - قصيرة الأجل" من مدير الصندوق عبر موقعه الإلكتروني، والموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية.

وأكدت الهيئة على المستثمرين على أن موافقتها لا تعني مصادقتها على جدوى الاستثمار فيه، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.