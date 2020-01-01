الأسهم السعودية.. عام جديد يبشر بأداء قوي وسيولة مرتفعة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً بنسبة 0.36% وبمقدار 30.38 نقطة ليقفل عند مستوى 8358.85 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.2 مليار ريال.

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وقال رئيس المركز الخليجي للاستشارات المالية، محمد العمران، في مقابلة مع "العربية" إن سوق الأسهم السعودية، ستستفيد في العام 2020 من التصاعد المستمر في منظومة اقتصاد المملكة.

وأشار إلى عوامل داخلية وخارجية ومفاوضات التجارة بين بيكن وواشنطن، والتي ستؤثر على مسار الاقتصاد العالمي ككل، في ضوء استمرار انخفاض أسعار الفائدة واستمرار تصاعد أسعار النفط العالمية، وبالتالي حدوث انعكاسات إيجابية على قطاعات الصناعة.

وقال إن الشركات والأسواق تتطلع إلى الانتخابات الأميركية المقبلة وفيما لو استمر الرئيس ترمب سيكون ذلك إيجابياً للأسواق.

وأضاف أن منظومة الاقتصاد في السعودية، في تصاعد مع توقعات نمو فوق 2% وهذا عامل إيجابي مهم وفي حال ارتفاع أسعار النفط المتوقع لها أن تكون بين 70 و80 دولاراً، من بعض التقارير، فهذا سيعزز من أداء اقتصاد المملكة في 2020.

وتوقع أن تشهد سوق السعودية، وتيرة سريعة جدا للادراجات الجديدة، بعد تفعيل الادراج المباشر لسوق نمو.

كما توقع أن يضخ المستثمرون أموالاً جديدة في سهم أرامكو السعودية، وهو أمر وصفه بالحتمي والمؤكد، مشيراً إلى عزم شركة أرامكو الادراج المباشر لسهمها في أحد الأسواق الدولية، وهذا الأمر مرتقب في نهاية العام الحالي.

أكثر الأسهم تداولاً

وفي جلسة سوق الأسهم السعودية اليوم، بلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 140 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 140 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 105 شركات ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 47 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الكابلات السعودية، وساكو، ومجموعة السريع، ووفرة، وأسلاك الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات المجموعة السعودية، والكثيري، والتأمين العربية، وسايكو، والبحري فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.91% و2.75%.

فيما كانت أسهم شركات تعليم ريت، وأرامكو السعودية، وتبوك الزراعية، والإنماء، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، وتعليم ريت، والإنماء، وسابك هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 232.02 نقطة ليقفل عند مستوى 6947.14 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5 ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 110 آلاف سهم تقاسمتها 613 صفقة.