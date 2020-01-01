9 تريليونات ريال.. قيمة الأسهم السعودية في ديسمبر

قالت السوق المالية السعودية "تداول" إن القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة خلال شهر ديسمبر بلغت 112.99 مليار ريال سعودي، بارتفاع نسبته 95.17% مقارنة بشهر نوفمبر.

وأوضحت، في بيان صادر اليوم الأربعاء، أن القيمة السوقية للأسهم المدرجة بلغت 9.025 تريليون ريال بنهاية هذه الفترة، بارتفاع نسبته 389.37% مقارنة بالشهر الماضي.

يذكر أنه جرى بدء التداولات على سهم شركة أرامكو في 11 ديسمبر الماضي، بعد أن جمعت نحو 96 مليار ريال، أو 25.6 مليار دولار من الطرح الأولي.

وبلغ مجموع قيم عمليات شراء "المستثمر السعودي" خلال هذه الفترة 93.35 مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته 82.62% من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 96.74 مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته 85.62% من إجمالي عمليات البيع.

أما بالنسبة لقيمة ملكية "المستثمر السعودي"، شكلت ما نسبته 97.31% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة حتى نهاية العام الماضي بارتفاع نسبته 8.36% مقارنة بالشهر الماضي.

وبلغ مجموع قيم عمليات شراء "المستثمر الخليجي" 2.38 مليار ريال سعودي تمثل 2.1% من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 3.28 مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته 2.9% من إجمالي عمليات البيع. وبالنسبة لقيمة ملكية "المستثمر الخليجي"، فقد شكلت ما نسبته 0.50% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة، بانخفاض نسبته 1.31% مقارنة بالشهر الماضي.

وبلغ مجموع قيم عمليات شراء "المستثمر الأجنبي" 17.26 مليار ريال تمثل ما نسبته 15.28% من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 12.98 مليار ريال تمثل ما نسبته 11.48% من إجمالي عمليات البيع.

أما بالنسبة لقيمة ملكية "المستثمر الأجنبي"، فقد شكلت ما نسبته 2.19% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة، بانخفاض نسبته 7.06% مقارنة بالشهر الماضي.