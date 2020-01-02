السوق السعودية تصعد في ثاني جلسات 2020.. وأرامكو الأنشط

ارتفع مؤشر السوق الرئيسية السعودي "تاسي"، في ثاني أيام تداوله بالعام الجاري بنسبة 0.46% وأغلق عند 8397.01 نقطة.

وارتفعت أسهم 120 شركة، فيما تراجعت أسهم 58 شركة. وشهدت مؤشرات القطاعات ارتفاعا باستثناء تراجع مؤشر الخدمات التجارية والمهنية الذي هبط بنسبة 0.1%، ومؤشر قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.52%، ومؤشر الأدوية بنسبة 0.36%.

وبلغت قيم التداولات اليوم 3.47 مليار ريال، بعد التداول على 147.58 مليون سهم. وتصدر سهم الكابلات السعودية، قائمة الأسهم الرابحة بعد صعوده بنسبة 10% ليغلق عند 22.44 ريال، تلاه متلايف إيه أي جي العربي بنسبة 9.99% ليغلق عند 21.14 ريال.

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وتصدر قائمة الأسهم الخاسرة اليوم، سهم الكثيري بنسبة 2%، تلاه سهم أسلاك بنسبة 1.97%. وكان سهم أرامكو الأنشط اليوم في السوق، إذ جرى التداول على 9.446 مليون سهم، بقيمة بلغت 328.303 مليون ريال. وأغلق السهم على ارتفاع بلغت نسبته 0.14% عند 35.15 ريال.

ويذكر أن السوق المالية السعودية "تداول"، قد قالت في تقرير صدر، أمس، إن القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة خلال شهر ديسمبر بلغت 112.99 مليار ريال سعودي، بارتفاع نسبته 95.17% مقارنة بشهر نوفمبر.

وأوضحت أن القيمة السوقية للأسهم المدرجة بلغت 9.025 تريليون ريال بنهاية هذه الفترة، بارتفاع نسبته 389.37% مقارنة بالشهر الماضي.

تدفقات أجنبية قياسية لسوق الأسهم السعودي

جذب الانضمام لمؤشرات الأسواق الناشئة وإدراج عملاق النفط "أرامكو السعودية"، تدفقات أجنبية "مشتريات صافية" قياسية لسوق الأسهم السعودي خلال العام الماضي، هي الأعلى منذ السماح لهم بالاستثمار المباشر في السوق في عام 2015.

وقفزت مشتريات المستثمرين الأجانب بنسبة 3120% في عام 2019، لتبلغ نحو 91.2 مليار ريال "24.3 مليار دولار"، مقابل 2.8 مليار ريال في عام 2018، بزيادة قيمتها 88.3 مليار ريال، وفقاً لتحليل خاص في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات شركة السوق المالية السعودية "تداول".

وتشير تلك البيانات إلى تضاعف مشتريات الأجانب من الأسهم السعودية 31 مرة خلال عام 2019، فيما جاء صافي المشتريات للأجانب بعد شراء إجمالي بـ239.2 مليار ريال، مقابل مبيعات بنحو 148 مليار ريال.

وقفزت القيمة السوقية لملكية المستثمرين الأجانب في السوق السعودية بنهاية 2019، إلى أعلى مستوياتها تاريخيا عند 198 مليار ريال، لتشكل 2.19% من القيمة السوقية للأسهم المحلية إجمالا، البالغة 9.03 تريليون ريال في التاريخ ذاته.

وارتفعت القيمة السوقية لملكية الأجانب خلال 2019 بنسبة 128% "111.2 مليار ريال"، حيث كانت 86.8 مليار ريال في نهاية 2018.

وارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس "تاسي" بنسبة 7.2% خلال 2019، وهو رابع ارتفاع سنوي على التوالي، لكنه أقل من عام 2018 الذي صعد خلاله بنسبة 8.3%.