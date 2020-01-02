بداية قوية لأسهم أوروبا رغم انكماش مصانعها

بدأت الأسهم الأوروبية العقد الجديد بداية قوية، اليوم الخميس، على الرغم من استمرار انكماش مصانع القارة العجوز للشهر الحادي عشر على التوالي.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5% في التعاملات الصباحية بعد أن شهد انخفاضا لجلستين متتاليتين بسبب بيع لجني الأرباح في نهاية العام عقب ارتفاعات للأسهم خلال ديسمبر الماضي، وفقا لرويترز.

وجاء هذا الارتفاع على الرغم من استمرار انكماش المصانع في أوروبا للشهر الـ 11 على التوالي، بما يشير إلى أن بداية العام الجديد لن تشهد على الأرجح تحسنا.

ومنذ فبراير، تبلغ القراءة النهائية لمؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات تحت مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش. وسجلت في ديسمبر 46.3 بما يقل عن قراءة نوفمبر البالغة 46.9 لكن بما يفوق تقديرا أوليا عند 45.9.

وعلى صعيد متصل، أظهر مؤشر مدير المشتريات أيضا انكماش النشاط في قطاع الصناعات التحويلية الألماني المعتمد على التصدير مجددا في ديسمبر مع تسارع معدل تراجع الإنتاج للمرة الأولى في ثلاثة أشهر، لكن توقعات الإنتاج شهدت ارتفاعا طفيفا.

وانخفض مؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات في القطاع الصناعي، الذي يسهم بنحو خُمس اقتصاد ألمانيا، إلى 43.7 في ديسمبر من 44.1 في نوفمبر والذي كان أعلى معدل له في خمسة أشهر.