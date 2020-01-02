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بورصة وول ستريت في انطلاقة "صاروخية" بدعم من عاملين

المصدر: العربية.نت
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بدأت المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأميركية في بورصة وول ستريت العام الجديد عند مستويات قياسية مرتفعة اليوم الخميس، مع تزايد أجواء التفاؤل بانحسار التوترات التجارية وتحسن آفاق الاقتصاد العالمي بعد أن أعلنت الصين عن حزمة حوافز لدعم اقتصادها المتباطئ.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 187.72 نقطة ، أو 0.66%، إلى 28726.16 نقطة بعد حوالي ساعة من جلسة بدء التداول، بينم ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 17.19 نقطة، أو 0.53%، إلى 3247.97 نقطة، بحسب ما ورد في "رويترز".

وقفز المؤشر ناسداك المجمع 77.68 نقطة، أو 0.87%، إلى 9050.29 نقطة.

وكان المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك قد أنهيا العام 2019 على أكبر مكاسب سنوية من حيث النسبة المئوية منذ 2013، بينما سجل داو جونز أكبر مكاسبه السنوية منذ 2017.

كلمات دالّة

#ستاندر آند بورز, #مؤشر داو جونز, #مؤشر ناسداك, #بورصة وول ستريت

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