الذهب يقفز 1% وسط إقبال على الملاذات بفعل التوترات

قفزت أسعار الذهب 1% إلى أعلى مستوياتها في أربعة أشهر اليوم الجمعة مع اشتعال التوترات في الشرق الأوسط بعد مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وأبو مهدي المهندس، القيادي في قوات الحشد الشعبي العراقية، في ضربة جوية أميركية، مما أوقد شرارة إقبال على الملاذات الآمنة.

وقال بنجامين لو، المحلل في فيليب فيوتشرز: "الأخبار الآتية من الشرق الأوسط إلى جانب بعض الشراء المدفوع بالعوامل الفنية وتراجع الدولار يدعم أسعار الذهب اليوم".



وسجل السعر الفوري للذهب ذروته منذ الخامس من سبتمبر عند 1543.66 دولار للأونصة، وكان مرتفعا 0.8% إلى 1540.80 دولار للأونصة بحلول الساعة 0733 بتوقيت جرينتش. وزادت عقود الذهب الأميركية الآجلة نحو 1% إلى 1543.30 دولار للأونصة.

وعلى مدار الأسبوع، ارتفع الذهب نحو 2% في المعاملات الفورية، متجها صوب مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي.

ويعتبر الذهب استثمارا آمنا في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية.

وتدعم المعدن أكثر بانخفاض الدولار إلى أدنى مستوياته في تسعة أسابيع أمام الين الذي يعتبر ملاذا آمنا وذلك بفعل توترات الشرق الأوسط أيضا.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، سجلت الفضة أعلى مستوياتها فيما يربو على شهرين عند 18.25 دولار، وزادت في أحدث سعر لها 0.8% إلى 18.17 دولار للأونة، في حين صعد البلاتين 0.4% مسجلاً 982.66 دولار، ومتجها صوب مكاسب أسبوعية بنحو 4%.

وتقدم البلاديوم 0.3% إلى 1964.87 دولار، ليصبح بصددصعود أسبوعي يتجاوز الثلاثة بالمئة.