بداية قوية للبورصات العالمية في 2020

بدأت أسواق الأسهم العالمية جلسات العقد الجديد بداية قوية، الخميس، مع تيسير الصين سياستها النقدية من أجل تحفيز الاقتصاد، ومع مؤشرات ملموسة على أن إبرام اتفاق تجارة بين بكين وواشنطن بات وشيكا.

وسجلت المؤشرات الثلاثة الرئيسية في بورصة وول ستريت مستويات قياسية مرتفعة في أولى جلسات العام الجديد بنهاية يوم أمس الخميس بعد أن زادت إجراءات جديدة لتحفيز الاقتصاد في الصين أجواء التفاؤل التي يغذيها انحسار التوترات التجارية وتحسن آفاق الاقتصاد العالمي.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 331.51 نقطة، أو 1.16%، إلى 28869.95 نقطة بينما صعد المؤشر ستاندرد اند بورز500 الأوسع نطاقا 27.07 نقطة، أو 0.84%، ليغلق عند 3257.85 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 119.59 نقطة، أو 1.33%، إلى 9092.19 نقطة.

وفي أوروبا، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.98% بحلول الساعة 14:05 بتوقيت غرينيتش بعد أن شهد انخفاضا لجلستين متتاليتين بسبب بيع لجني الأرباح في نهاية العام عقب ارتفاعات للأسهم خلال ديسمبر. كما ارتفعت المؤشرات "داكس" الألماني 0.98%، و"كاك 40" الفرنسي 1.23%، و"فوتسي 100" البريطاني 0.99%.

وارتفع سهم إيرباص 2.3% بعدما قالت "رويترز" إن الشركة أصبحت أكبر مصنع للطائرات في العالم للمرة الأولى منذ 2011، بعد أن تمكنت من تسليم 863 طائرة في 2019 بما يفوق التوقعات.

وفي آسيا، كانت بورصة اليابان مغلقة أمس لإجازة بداية العام، وسجلت مؤشرات الأسهم الصينية ارتفاعا أكثر من 1%، كما ارتفع مؤشر "إم إس سي آي" الموسع لأسهم آسيا والمحيط الهادي خارج اليابان بنسبة 0.35% في الفترة الصباحية، وذلك بعدما كان قد ارتفع بنسبة 5.6% خلال ديسمبر الماضي.