عملات الملاذ الآمن تقفز بعد مقتل سليماني

قفزت عملات الملاذ الآمن مثل الين الياباني إلى أعلى مستوياتها في شهور اليوم الجمعة بعد مقتل قاسم سليماني في ضربة جوية أميركية على مطار بغداد.

وصعدت سندات الخزانة الأميركية وأسعار النفط والذهب بعد أن أبلغ متحدث باسم الحشد الشعبي العراقي رويترز أن قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس القيادي بالحشد قُتلا في الهجوم.

وأكدت وزارة الدفاع الأميركية نبأ الضربة، قائلة إن سليماني كان يضع خططا لمهاجمة الأميركيين في العراق والشرق الأوسط.

وسجل الين الياباني ذروته في شهرين عند 107.92 مقابل الدولار الأميركي وزاد 0.5% في أحدث سعر له.

ويُنظر إلى الين عادة كملاذ آمن من المخاطر، نظرا لوضع اليابان كأكبر بلد دائن في العالم. وتضخمت تحركات العملة أيضا في ظل معاملات هزيلة بسبب عطلة في طوكيو.

وصعد الفرنك السويسري، الذي يعتبر ملاذا آمنا هو الآخر، إلى أعلى مستوياته في أربعة أشهر عند 1.0824 مقابل اليورو. وبلغ الدولار الأميركي أعلى مستوياته في أسبوع أمام العملة الأوروبية الموحدة.

ونزلت عوائد السندات الحكومية الأميركية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع مسجلة 1.814% بعد صعودها إلى 1.946 في اليوم السابق. وترتفع أسعار السندات مع هبوط عوائدها.

وقال جيرمي ستريتش، مدير قسم العملات في سي.آي.بي.سي، إن تراجع العوائد الأميركية يُظهر تراجعا عن التفاؤل الملاحظ أمس الخميس.

وأضاف أن المتعاملين يحسبون الآن حساب المخاطر الناجمة عن رد الجانب الإيراني. وتابع "مازلنا ننتظر ونراقب لمعرفة ما إذا كان رد الفعل سيكون كما تلك التي تنبئ بها عناوين الأخبار الأولية".

وتراجع الجنيه الاسترليني 0.2% إلى 1.3117 دولار، وفقد 0.1% أمام اليورو ليسجل 85.10 بنس.