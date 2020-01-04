مصر.. 20 سهماً بين مكاسب "صاروخية" وخسائر "كارثية" بعام

سجلت البورصة المصرية خسائر عنيفة خلال العام 2019، حيث تشير البيانات الرسمية التي حملها التقرير السنوي للبورصة المصرية إلى أن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة فقد نحو 41 مليار جنيه خلال جلسات العام الماضي.

وأشارت البيانات إلى تراجع عدد الشركات المقيدة إلى 244 شركة موزعة بين 215 شركة بالسوق الرئيسي، و29 شركة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بعد شطب 12 شركة.

ووفقاً للبيانات، فإن نحو 10 أسهم بين أسهم الشركات المدرجة واجهت خسائر عنيفة وكارثية، وذلك مقابل 10 أسهم حققت مكاسب صاروخية.

على رأس قائمة الأسهم التي سجلت خسائر كارثية جاء سهم شركة السويس للأكياس، والذي تراجع بنسبة 92%، تلاه سهم الشركة الوطنية لمنتجات الذرة متراجعاً بنسبة 74%، ثم سهم شركة سوهاج الوطنية للصناعات الغذائية الذي تراجع بنسبة 71%.

وفي المركز الرابع بقائمة الأكثر خسائر جاء سهم الشركة القومية للأسمنت الذي تراجع بنسبة 60%، تلاه في المركز الخامس سهم شركة مصر الوطنية للصلب "عتاقة" متراجعاً بنسبة 60%، ثم سهم "بلتون" المالية القابضة الذي تراجع بنسبة 59%.

وحل سهم شركة أسمنت بورتلاند طرة في المركز السابع بخسائر بلغت نسبتها نحو 59%، ثم سهم شركة الحديد والصلب المصرية الذي تراجع بنسبة 57%. وثامناً جاء سهم شركة شمال إفريقيا للاستثمار العقارى بعدما تراجع بنسبة 51%. وفي المركز العاشر جاء سهم بنك الشركة المصرفية العربية الدولية "سايب" والذي حقق تراجعاً بنسبة 50%.

على صعيد أفضل 10 أسهم أداءً فى البورصة المصرية خلال العام 2019، جاء بالمركز الأول سهم الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية الذي صعد بنسبة 368%، تلاه في المركز الثاني سهم شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا الذي قفز بنسبة 302%، ثم سهم الشركة الحديثة للمواد العازلة "مودرن بيتومود" مرتفعاً بنسبة 144%.

وفي المركز الربع جاء سهم شركة "مينا" للاستثمار السياحى والعقاري الذي ارتفع بنسبة 113%، تلاه بالمركز الخامس سهم الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيمياوية مرتفعاً بنسبة 98%، ثم سهم شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية الذي قفز بنسبة 88%.

وسابعاً جاء سهم شركة شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي "نيوداب" الذي ارتفع بنسبة 82%، تلاه في المركز الثامن سهم شركة القاهرة للزيوت والصابون مرتفعاً بنسبة 73%. ثم سهم شركة القاهرة للخدمات التعليمية الذي قفز بنسبة 71%. وفي المركز العاشر جاء سهم شركة "سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيمياوية" مرتفعاً بنسبة 64%.