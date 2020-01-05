سدكو كابيتال ريت: 567 مليون ريال قيمة أصول وحدات الصندوق

أعلنت "سدكو كابيتال"، في التقرير الفصلي للربع الرابع 2019، لصندوق "سدكو كابيتال ريت"، أن صافي قيمة أصول وحدات الصندوق بنهاية الربع الرابع بلغت 566.77 مليون ريال.

وكانت الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية (سدكو كابيتال) قد أعلنت توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق سدكو كابيتال ريت عن الربع الرابع من 2019، بقيمة إجمالية 9.9 مليون ريال.

وأضافت في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول" أن التوزيعات النقدية ستكون على أساس 60 مليون وحدة قائمة.

وتبلغ قيمة الربح الموزع 0.165 ريال لكل وحدة، ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة 1.65%، أي ما يعادل 6.60% على أساس سنوي، فيما تبلغ نسبة التوزيع 1.67% من صافي قيمة الأصول، حسب آخر قوائم مالية مصدرة في 30 يونيو الماضي.